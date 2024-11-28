Все областные министерства теперь имеют постоянных руководителей.

В ходе сегодняшнего бюджетного послания губернатор Виталий Хоценко объявил о кадровых назначений в областных министерствах. Так, новым министром спорта стал Алексей Ленберг. Ранее он был заместителем главы этого ведомства.

Коллега Ленберга по Минспорту, первый замминистра Ольга Степанова назначена министром образования региона. Интересно, что буквально на днях она получила новый годовой контракт в министерстве спорта.

Постоянного руководителя наконец-то обрел региональный Минтранс. Ведомство возглавил Андрей Хафизов, до этого работавший заместителем министра. Таким образом, теперь у всех областных министерств есть постоянные руководители. Формирование кабмина завершилось.

Добавим, что Главное управление лесного хозяйства Омской области возглавил Вячеслав Девятериков, накануне подавший в отставку с поста главы Муромцевского района. Этот муниципалитет он возглавлял 12 лет.