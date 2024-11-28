Андрей Хафизов заявил, что не видит необходимости в этом рейсе.

Сегодня, после своего назначения на пост министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области, Андрей Хафизов рассказал о перспективах возобновления авиарейсов в Тару. Глава ведомства не видит смысла в этом самолете.

– Я ничего не слышал про Тару. А есть ли в этом необходимость? В Усть-Ишим летает рейс, а по другим направлениям надо думать, – сказал Хафизов.

В августе нынешнего года при запуске рейса в Усть-Ишим первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области Дмитрий Пестряков комментировал планы по возвращению авиасообщения с Тарским районом. В Минтрансе рассматривали этот вариант на долгосрочную перспективу.