В Минтрансе Омской области намерены изучить, насколько самолеты до севера Омской области станут востребованными.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области дали разъяснения по заявлению первого заместителя главы ведомства Дмитрия Пестрякова о возрождении авиаперелетов до Тары.

В Минтрансе уточнили, что о полноценных планах запуска самолета до Тары говорить рано. Прежде надо изучить, насколько это направление станет востребованным. Прежде власти намерены посоветоваться с жителями этого северного города. Если маршрут появится, то небыстро.

– Вопрос организации пассажирских перевозок авиарейсом Омск – Тара находится в проработке, запуск данного рейса – это долгосрочная перспектива. Министерством будет проанализирована востребованность запуска авиарейса с жителями города Тара, после чего будет принято решение, – подчеркнули в региональном Минтрансе.

Вместе с тем полеты на Ан-2 до Усть-Ишима сейчас субсидированные. Первый борт отправился из Омска сегодня, 14 августа. При себестоимости в 32 тыс. рублей цена билета составляет 2741 рублей. Больше 29 тыс. рублей компенсируется из бюджета региона. Это накладно, учитывая, что на борту помещаются всего 9 человек.

На данный момент с перевозками в Тару отлично справляются автобусы.