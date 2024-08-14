Первый заместитель главы Минтранса Омской области Дмитрий Пестряков сделал громкое заявление.

Сегодня, 14 августа, в 10 часов из омского аэропорта отправляется первый авиарейс в Усть-Ишим. Самолет Ан-2 на 9 мест увезет первых пассажиров на север Омской области.

Вероятно, вдохновившись почином, первый заместитель главы регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области Дмитрий Пестряков сделал заявление о запуске рейса в Тару.

– Планируем и дальше развивать внутренние рейсы. Были планы запустить авиарейс в Тару. Вся эта работа была проделана по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко, – заявил Пестряков. – Его этот вопрос заинтересовал еще год назад, когда он вступил в должность временно исполняющего обязанности губернатора. Поручение было дано, вопрос проработали, сегодня полетим. Я надеюсь, люди будут летать с комфортом.

В пресс-службе регионального Минтранса в разговоре с «Омск-информом» подтвердили эту информацию.