Омск-Информ
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·Происшествия

На месте происшествия уже работают специалисты.
После нападения бездомной собаки на 14-летнюю омичку на улице Малиновского чиновники мэрии сообщили, что направили информацию в муниципальный приют для оперативной отработки. 
– Мы обязательно отреагируем: специалисты муниципального приюта для животных отработают территорию, собаки будут отловлены и направлены в учреждение. Юной омичке желаю поскорее оправиться от происшествия, – написал Шелест в своем ТГ-канале.
Также в мэрии омичам напомнили, что для подачи заявки на отлов бродячих собак нужно обратиться в комитет территориального общественного самоуправления или управляющую организацию. Про агрессивных собак можно сообшать в единую диспетчерскую службу города Омска по телефону 78-78-78.
·Происшествия

На месте происшествия уже работают специалисты.
После нападения бездомной собаки на 14-летнюю омичку на улице Малиновского чиновники мэрии сообщили, что направили информацию в муниципальный приют для оперативной отработки. 
– Мы обязательно отреагируем: специалисты муниципального приюта для животных отработают территорию, собаки будут отловлены и направлены в учреждение. Юной омичке желаю поскорее оправиться от происшествия, – написал Шелест в своем ТГ-канале.
Также в мэрии омичам напомнили, что для подачи заявки на отлов бродячих собак нужно обратиться в комитет территориального общественного самоуправления или управляющую организацию. Про агрессивных собак можно сообшать в единую диспетчерскую службу города Омска по телефону 78-78-78.