Омск-Информ
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·Происшествия

Животное вцепилось ребенку в ногу.
Бездомная собака на улице Малиновского в Омске укусила 14-летнюю девочку за ногу. Как сообщили вчера горожане в соцсетях, ребенка пришлось везти в травмпункт.
На инцидент уже отреагировали Следственный комитет и прокуратура. Ведомства проведут проверку, оценят действия служб, ответственных за отлов бродячих животных.
– По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе подготовлено в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетней о взыскании с виновных компенсации морального ущерба и причиненного вреда здоровью, – отметили в прокуратуре.
По словам местных жителей, собаки на Малиновского бросаются на людей часто. Днем 13 ноября за ногу укусили 34-летнюю омичку, а до этого покусали мужчину.
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·Происшествия

Животное вцепилось ребенку в ногу.
Бездомная собака на улице Малиновского в Омске укусила 14-летнюю девочку за ногу. Как сообщили вчера горожане в соцсетях, ребенка пришлось везти в травмпункт.
На инцидент уже отреагировали Следственный комитет и прокуратура. Ведомства проведут проверку, оценят действия служб, ответственных за отлов бродячих животных.
– По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе подготовлено в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетней о взыскании с виновных компенсации морального ущерба и причиненного вреда здоровью, – отметили в прокуратуре.
По словам местных жителей, собаки на Малиновского бросаются на людей часто. Днем 13 ноября за ногу укусили 34-летнюю омичку, а до этого покусали мужчину.
Материалы по теме:
1115