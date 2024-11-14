Омск-Информ
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·Общество

В этом районе животные часто кусают людей.
Жители улицы Малиновского в Омске пожаловались на агрессивных бродячих собак. По словам омичей, целая стая поселилась возле дома № 12/1 и регулярно нападает на жильцов.
– Обращались к управляющей компании, те бездействуют, ссылаясь на то, что это не в их компетенции. Собаки сильно покусали мужчину (увезли на скорой), потом женщину, вот и сегодня не обошлось без жертв. Собаки обитают возле детской площадки, осталось дождаться, когда нападут на детей, – сообщает автор поста.
Видеозапись последнего нападения омичи опубликовали вместе с жалобой.
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·Общество

В этом районе животные часто кусают людей.
Жители улицы Малиновского в Омске пожаловались на агрессивных бродячих собак. По словам омичей, целая стая поселилась возле дома № 12/1 и регулярно нападает на жильцов.
– Обращались к управляющей компании, те бездействуют, ссылаясь на то, что это не в их компетенции. Собаки сильно покусали мужчину (увезли на скорой), потом женщину, вот и сегодня не обошлось без жертв. Собаки обитают возле детской площадки, осталось дождаться, когда нападут на детей, – сообщает автор поста.
Видеозапись последнего нападения омичи опубликовали вместе с жалобой.
1013