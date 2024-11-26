Омск-Информ
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·Происшествия

Отбывать наказание им придется в колонии общего режима.
Новосибирский суд признал 45-летнего мужчину и 25-летнюю женщину из Омской области виновными в оказании опасных услуг, которое привело к взрыву дома. Как сообщает Следственный комитет Новосибирской области, мужчину решили отправить в колонию общего режима на 10 лет 3 месяца, женщину – на 10 лет.
С 6 по 8 февраля 2023 года в Новосибирске омичи выдавали себя за сотрудников несуществующей компании «Межрегионгаз Сервис». Не имея познаний и допуска, в нескольких квартирах дома в Заельцовском районе они за деньги демонтировали газовое оборудование и установили новое.
Утром 9 февраля в одной из квартир произошла утечка газа. Газовоздушная смесь загорелась и взорвалась. Часть многоэтажки обрушилась Погибли 15 человек. Еще 11 получили травмы. Материальный ущерб превысил 380 млн рублей.
·Происшествия

Отбывать наказание им придется в колонии общего режима.
Новосибирский суд признал 45-летнего мужчину и 25-летнюю женщину из Омской области виновными в оказании опасных услуг, которое привело к взрыву дома. Как сообщает Следственный комитет Новосибирской области, мужчину решили отправить в колонию общего режима на 10 лет 3 месяца, женщину – на 10 лет.
С 6 по 8 февраля 2023 года в Новосибирске омичи выдавали себя за сотрудников несуществующей компании «Межрегионгаз Сервис». Не имея познаний и допуска, в нескольких квартирах дома в Заельцовском районе они за деньги демонтировали газовое оборудование и установили новое.
Утром 9 февраля в одной из квартир произошла утечка газа. Газовоздушная смесь загорелась и взорвалась. Часть многоэтажки обрушилась Погибли 15 человек. Еще 11 получили травмы. Материальный ущерб превысил 380 млн рублей.