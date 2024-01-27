Двое жителей Омской области являются обвиняемыми в деле о взрыве газа в многоэтажке Новосибирска. В результате происшествия погибло 15 человек.
Стало известно, когда пройдет первое заседание суда по уголовному делу о взрыве газа в доме на Линейной улице в Новосибирске. Обвиняемыми по делу являются двое жителей Омской области. Их обвиняют в нарушении требований безопасности жизни и здоровья потребителей и уничтожении имущества. Адвокат одного из обвиняемых Андрей Власов заявил, что первое заседание пройдет до 7 февраля, сообщает Сиб.фм. Прокуратура уже направила в суд обвинительное заключение.
Напомним, в феврале прошлого года назад 45-летняя и 25-летний жители Омской области проводили работы по техобслуживанию газовых плит в нескольких квартирах многоэтажки по улице Линейной в Новосибирске. Омичи представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис».
Через несколько дней в многоквартирном доме из-за утечки газа произошел взрыв. В результате происшествия погибло 15 человек.