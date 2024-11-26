Омск-Информ
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·Общество

Больше 90 % случаев приходится на риновирусы и коронавирус.
Роспотребнадзор рассказал, как изменилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Омской области за минувшую неделю. С 18 по 24 ноября жители региона болели риновирусами – 53,3 %, коронавирусом – 40 % и бокавирусами – 6,7 %.
Случаев заражения парагриппом, аденовирусами и сезонными коронавирусами лаборатории за неделю не выявили. При этом неделей ранее на них приходилось в общей сложности более 35 % всех вирусов.
·Общество

Больше 90 % случаев приходится на риновирусы и коронавирус.
Роспотребнадзор рассказал, как изменилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Омской области за минувшую неделю. С 18 по 24 ноября жители региона болели риновирусами – 53,3 %, коронавирусом – 40 % и бокавирусами – 6,7 %.
Случаев заражения парагриппом, аденовирусами и сезонными коронавирусами лаборатории за неделю не выявили. При этом неделей ранее на них приходилось в общей сложности более 35 % всех вирусов.