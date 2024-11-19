За неделю к парагриппу, коронавирусу, риновирусам и аденовирусам добавились сезонные коронавирусы и бокавирусы.
Роспотребнадзор рассказал, как изменилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Омской области за минувшую неделю. С 11 по 17 ноября чаще всего омичи вновь начали болеть риновирусами – 35,4 % случаев.
На втором месте коронавирус COVID-19 – 23,5 %. Еще 17,6 % случаев заражения пришлось на вирусы парагриппа, а 11,7 % – на сезонные коронавирусы. По 5,9 % составили доли аденовирусов и бокавирусов.
Отметим, что неделей ранее, с 4 по 10 ноября, омичи чаще всего заражались парагриппом и коронавирусом – по 33,3 %. Еще по 16,7 % составляли доли риновирусов и аденовирусов.