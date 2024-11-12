Омск-Информ
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·Общество

Самыми частыми ОРВИ на прошлой неделе были парагрипп и COVID-19.
Роспотребнадзор рассказал, какие вирусы циркулировали в Омской области с 4 по 10 ноября. Чаще всего жители региона заражались парагриппом и коронавирусом – по 33,3 %. Доля риновирусов и аденовирусов составила по 16,7 %. 
– По данным мониторинга за ходом иммунизации по состоянию на 11.11.2024 в Омской области привито более 860 тысяч человек (79 % от плана), в том числе более 280 тысяч детей. Население Омской области может привиться против гриппа в поликлиниках по месту жительства, работы и учебы либо в медицинских центрах, имеющих лицензию на данный вид деятельности, – отметили в ведомстве.
Отметим, что в течение трех предыдущих недель в регионе лидировали риновирусы, а до этого – коронавирус. На минувшей неделе Роспотребнадзор зарегистрировал в Омской области 140 случаев заболевания коронавирусом (COVID-19).
·Общество

Самыми частыми ОРВИ на прошлой неделе были парагрипп и COVID-19.
Роспотребнадзор рассказал, какие вирусы циркулировали в Омской области с 4 по 10 ноября. Чаще всего жители региона заражались парагриппом и коронавирусом – по 33,3 %. Доля риновирусов и аденовирусов составила по 16,7 %. 
– По данным мониторинга за ходом иммунизации по состоянию на 11.11.2024 в Омской области привито более 860 тысяч человек (79 % от плана), в том числе более 280 тысяч детей. Население Омской области может привиться против гриппа в поликлиниках по месту жительства, работы и учебы либо в медицинских центрах, имеющих лицензию на данный вид деятельности, – отметили в ведомстве.
Отметим, что в течение трех предыдущих недель в регионе лидировали риновирусы, а до этого – коронавирус. На минувшей неделе Роспотребнадзор зарегистрировал в Омской области 140 случаев заболевания коронавирусом (COVID-19).