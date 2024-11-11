Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Жители региона стали болеть им на 28 % реже, чем неделей ранее.
С 4 по 10 ноября Роспотребнадзор зарегистрировал в Омской области 140 случаев заболевания коронавирусом (COVID-19). Показатель заболеваемости снизился на 28 % по сравнению с предыдущей неделей.
Отметим, что кроме коронавируса в Омской области циркулируют и другие вирусы. Неделей ранее омичи болели в основном риновирусами. Также есть риск заразиться сезонными коронавирусом, парагриппом и аденовирусом.
·Общество

Жители региона стали болеть им на 28 % реже, чем неделей ранее.
С 4 по 10 ноября Роспотребнадзор зарегистрировал в Омской области 140 случаев заболевания коронавирусом (COVID-19). Показатель заболеваемости снизился на 28 % по сравнению с предыдущей неделей.
Отметим, что кроме коронавируса в Омской области циркулируют и другие вирусы. Неделей ранее омичи болели в основном риновирусами. Также есть риск заразиться сезонными коронавирусом, парагриппом и аденовирусом.