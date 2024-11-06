Омск-Информ
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·Общество

Самым частым ОРВИ остаются риновирусы.
Роспотребнадзор рассказал, какие вирусы циркулировали в Омской области с 28 октября по 3 ноября. На минувшей неделе жители региона чаще всего болели риновирусами – 60 %. Также циркулировали сезонные коронавирусы – 15 %, парагрипп – 10 %, коронавирус (COVID-19) - 10 % и аденовирусы - 5 %.
Роспотребнадзор рассказал, какие вирусы циркулировали в Омской области с 21 по 27 октября. Омичи также болели в основном риновирусами – 75 %. Однако встречались случаи заражения также парагриппом – 12,5 % и коронавирусом (COVID-19) – 12,5 %.
·Общество

Самым частым ОРВИ остаются риновирусы.
Роспотребнадзор рассказал, какие вирусы циркулировали в Омской области с 28 октября по 3 ноября. На минувшей неделе жители региона чаще всего болели риновирусами – 60 %. Также циркулировали сезонные коронавирусы – 15 %, парагрипп – 10 %, коронавирус (COVID-19) - 10 % и аденовирусы - 5 %.
Роспотребнадзор рассказал, какие вирусы циркулировали в Омской области с 21 по 27 октября. Омичи также болели в основном риновирусами – 75 %. Однако встречались случаи заражения также парагриппом – 12,5 % и коронавирусом (COVID-19) – 12,5 %.