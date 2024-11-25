Омск-Информ
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·Спорт

Омский клуб рассчитывает нанять его вместе с главным тренером из Северной Америки.
Омский «Авангард» предложил канадцу Майку Пелино войти в тренерский состав. Однако, как сообщает «Матч ТВ», 65‑летний специалист склоняется к тому, чтобы отказаться.
– Пелино рассматривался как один из кандидатов в штаб «Авангарда» в случае приглашения главного тренера из Северной Америки. Это был бы отличный ход. Майк знает лигу и успешно в ней работал на протяжении несколько лет, – отметил в своем ТГ-канале хоккейный обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Михаил Зислис.
Пелино с 2013 года работал в КХЛ, являясь ассистентом в «Металлурге», «Авангарде», «Локомотиве», «Ак Барсе», а также возглавляя «Локомотив» во второй половине сезона‑2019/20. Сегодня стало также известно, что Майк Пелино и Майк Кинэн возглавят сборную мира КХЛ на международном турнире, который в середине декабря пройдет в Санкт‑Петербурге.
·Спорт

Омский клуб рассчитывает нанять его вместе с главным тренером из Северной Америки.
Омский «Авангард» предложил канадцу Майку Пелино войти в тренерский состав. Однако, как сообщает «Матч ТВ», 65‑летний специалист склоняется к тому, чтобы отказаться.
– Пелино рассматривался как один из кандидатов в штаб «Авангарда» в случае приглашения главного тренера из Северной Америки. Это был бы отличный ход. Майк знает лигу и успешно в ней работал на протяжении несколько лет, – отметил в своем ТГ-канале хоккейный обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Михаил Зислис.
Пелино с 2013 года работал в КХЛ, являясь ассистентом в «Металлурге», «Авангарде», «Локомотиве», «Ак Барсе», а также возглавляя «Локомотив» во второй половине сезона‑2019/20. Сегодня стало также известно, что Майк Пелино и Майк Кинэн возглавят сборную мира КХЛ на международном турнире, который в середине декабря пройдет в Санкт‑Петербурге.