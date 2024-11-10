Из трех североамериканских специалистов, называвшихся в СМИ, наиболее вероятно подписание контракта с Тоддом Рирденом.

Омский «Авангард» находится на продвинутой стадии переговоров с американским тренером Тоддом Рирденом, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. Контракт с 53-летним специалистом из-за океана планируют заключить на два сезона. В случае успешного окончания переговоров Рирден может присоединиться к команде в течение двух недель.

Как сообщалось ранее, на пост главного тренера «ястребов» претендовали трое специалистов из Северной Америки – помимо Рирдена, это Тодд Маклеллан и Жерар Галлан. Однако наиболее вероятно подписание контракта именно с бывшим главным тренером «Вашингтон Кэпиталс». Тодд Рирден дважды выводил эту команду в плей‑офф, а также входил в тренерский штаб Барри Тотца, с которым «столичные» выиграли Кубок Стэнли в 2018 году.

По данным портала «Чемпионат», руководство «Авангарда» приглашает Рирдена для борьбы за самые высокие места в предстоящем весной Кубке Гагарина. Американский специалист должен будет не только вывести команду в плей-офф (сейчас «ястребы» идут 10-ми в Восточной конференции), но и показать максимально возможный результат.