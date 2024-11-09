Имя одного из претендентов уже называлось.

Стали известны кандидаты на пост главного тренера омского «Авангарда». Как утверждает «Матч ТВ», на этот пост претендуют три специалиста из Северной Америки: Тодд Маклеллан, Тодд Ридден и Жерар Галлан.

57‑летний Тодд Маклеллан тренировал «Сан‑Хосе», «Эдмонтон» и «Лос‑Анджелес», а как помощник выигрывал Кубок Стэнли с «Детройтом» (2008).

53‑летний Тодд Рирден в качестве помощника Барри Тротца выигрывал Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» и дважды выводил команду в плей‑офф Кубка Стэнли. В качестве главного тренера специалист работал с «Питтсбургом» и «Вашингтоном».

Имя 61‑летнего Жерара Галлана в качестве сменщика Сергея Звягина муссируется уже пару месяцев. По некоторым данным, «новый Хартли», второй сезон сидящий без работы, запросил с омского клуба неподъемную сумму за сезон – 2,5 млн долларов. Ранее специалист тренировал «Коламбус», «Нью‑Йорк Айлендерс», «Монреаль», «Флориду», «Вегас» и «Нью‑Йорк Рейнджерс».

«Авангард» занимает десятое место в Восточной конференции, в 22 матчах команда набрала 18 очков. В понедельник, 11 ноября, «Авангард» сыграет со СКА на G Drive Арене.