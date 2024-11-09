Омск-Информ
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·Спорт

Имя одного из претендентов уже называлось.

Стали известны кандидаты на пост главного тренера омского «Авангарда». Как утверждает «Матч ТВ», на этот пост претендуют три специалиста из Северной Америки: Тодд Маклеллан, Тодд Ридден и Жерар Галлан.

57‑летний Тодд Маклеллан тренировал «Сан‑Хосе», «Эдмонтон» и «Лос‑Анджелес», а как помощник выигрывал Кубок Стэнли с «Детройтом» (2008).

53‑летний Тодд Рирден в качестве помощника Барри Тротца выигрывал Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» и дважды выводил команду в плей‑офф Кубка Стэнли. В качестве главного тренера специалист работал с «Питтсбургом» и «Вашингтоном». 

Имя 61‑летнего Жерара Галлана в качестве сменщика Сергея Звягина муссируется уже пару месяцев. По некоторым данным, «новый Хартли», второй сезон сидящий без работы, запросил с омского клуба неподъемную сумму за сезон – 2,5 млн долларов.  Ранее специалист тренировал «Коламбус», «Нью‑Йорк Айлендерс», «Монреаль», «Флориду», «Вегас» и «Нью‑Йорк Рейнджерс».

«Авангард» занимает десятое место в Восточной конференции, в 22 матчах команда набрала 18 очков. В понедельник, 11 ноября, «Авангард» сыграет со СКА на G Drive Арене.

·Спорт

Имя одного из претендентов уже называлось.

Стали известны кандидаты на пост главного тренера омского «Авангарда». Как утверждает «Матч ТВ», на этот пост претендуют три специалиста из Северной Америки: Тодд Маклеллан, Тодд Ридден и Жерар Галлан.

57‑летний Тодд Маклеллан тренировал «Сан‑Хосе», «Эдмонтон» и «Лос‑Анджелес», а как помощник выигрывал Кубок Стэнли с «Детройтом» (2008).

53‑летний Тодд Рирден в качестве помощника Барри Тротца выигрывал Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» и дважды выводил команду в плей‑офф Кубка Стэнли. В качестве главного тренера специалист работал с «Питтсбургом» и «Вашингтоном». 

Имя 61‑летнего Жерара Галлана в качестве сменщика Сергея Звягина муссируется уже пару месяцев. По некоторым данным, «новый Хартли», второй сезон сидящий без работы, запросил с омского клуба неподъемную сумму за сезон – 2,5 млн долларов.  Ранее специалист тренировал «Коламбус», «Нью‑Йорк Айлендерс», «Монреаль», «Флориду», «Вегас» и «Нью‑Йорк Рейнджерс».

«Авангард» занимает десятое место в Восточной конференции, в 22 матчах команда набрала 18 очков. В понедельник, 11 ноября, «Авангард» сыграет со СКА на G Drive Арене.