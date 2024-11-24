Сын бывшего министра, предприниматель Алексей Триппель выкупил объект за 80, 7 млн.
Появились свежие подробности о судьбе дворца культуры имени Козицкого. Новый владелец объекта, сын бывшего министра экономики, совладелец компаний «Планета-центр», «Русшина-Инвест» Алексей Триппель приступил к демонтажным работам. По данным «СуперОмска», возле объекта появился строительный забор, а в помещениях наблюдаются следы демонтажа.
Предприниматель выкупил в июле у муниципалитета со второй попытки ветшающее здание бывшего Дворца культуры и спортзал 1977 года постройки за 80,7 млн рублей. Износ зданий комплекса составляет 94%. Основную ценность представляет участок под этими объектами в 8,5 тыс. кв. м. в центре Омска.
В целом вид разрешенного использования позволяет владельцу недвижимости сделать офисное здание или возродить спортивное сооружение, трансформировать площади под учреждение культуры или здравоохранения.