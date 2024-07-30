Сыну бывшего министра экономики объект достался по начальной цене в 80 млн рублей.

Подведены итоги торгов по приватизации бывшего Дворца культуры имени Козицкого. В лот вошли ветшающее здание бывшего Дворца культуры и спортзал 1977 года постройки. В совокупности объекты недвижимости, как и в первый раз, оценили в 80,736 миллиона рублей. За дополнительные 20 миллионов рублей предлагалось выкупить земельный участок площадью свыше 8,5 тысячи квадратных метров под этими зданиями.

Победителем стал сын экс-министра экономики, совладелец компаний «Планета-центр», «Русшина-Инвест» Алексей Триппель. Это уже его вторая попытка выкупить имущественный комплекс. Объект достался ему п начальной стоимости. На первых торгах заявка предпринимателя была отклонена из-за нехватки необходимых документов.

Несмотря на износ зданий на 94 %, состояние несущих конструкций оценивается как удовлетворительное.