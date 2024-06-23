У сына бывшего министра экономики Омской области есть время для устранения проблем с документами.

У сына бывшего министра экономики Омской области есть время для устранения проблем с документами.

В субботу, 22 июня, на электронной площадке стартовали повторные торги по приватизации зданий ДК имени Козицкого. В лот входят ветшающее здание бывшего дворца культуры и спортзал 1977 года постройки. В совокупности объекты недвижимости, как и в первый раз, оценили в 80,736 миллиона рублей. За дополнительные 20 миллионов рублей предлагается выкупить земельный участок площадью свыше 8,5 тысячи квадратных метров под этими зданиями.

Ранее сообщалось, что на первые торги была подана всего одна заявка, от омского предпринимателя, сына экс-министра экономики Омской области Алексея Триппеля. Но торги не состоялись, заявка была отклонена из-за нехватки документов.

Не исключено, что ко вторым торгам Триппелю-младшему удастся привести в порядок документацию и заявиться вновь. Благо, до 29 июля, а именно тогда и состоятся торги, время еще есть. Кстати, несмотря на износ зданий на 94 %, состояние несущих конструкций оценивается как удовлетворительное.