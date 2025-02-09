Само здание авторы идеи предлагают реконструировать в стиле советского модернизма.

Бывший креативный директор Дома культуры ТРЦ «МЕГА» Алексей Ремыга представил идею для наполнения здания ДК имени Козицкого. Сейчас новый владелец, сын бывшего министра экономики, совладелец компаний «Планета-центр», «Русшина-Инвест» Алексей Триппель проводит демонтаж объекта.

Общественник рассказал, что на встрече по восстановлению ДК звучали разные предложения. Предлагалось превратить здание в магазин, ресторан и даже концертный комплекс. Сам Ремыга хочет сделать внутри ДК некое современное цифровое пространство.

– Для меня завод имени Козицкого (и его ДК) всегда будет ассоциироваться с цифровой культурой, играми и технологиями. Например, в 2000-е где-то в цехах завода мастера могли тебе перепрошить вторую плойку. Круто же? – заявил Ремыга в своем телеграм-канале. – И мне всегда казалось, что важно строить идентичность ДК именно вокруг digital-среды. Майнинг, нейронки, гейминг-арена, музей компов – все в неоне. Пускай это будет омский киберпанк. Уверен, что и партнеры нашлись бы, да и власть поддержит. Мне кажется, что в идеале нужно делать проект изначально под креативный кластер.

Само здание Ремыга предлагает реконструировать по эскизу, предложенному выпускницей кафедры архитектурно-конструктивного проектирования СибАДИ Софией Бережной, в стиле советского модернизма.