Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Предпринимателя не допустили к торгам по неизвестной пока причине.
Имущественный комплекс ДК им. Козицкого пытался выкупить сын бывшего министра экономики Омской области Александра Триппеля Алексей Триппель. Однако к торгам его не допустили. Причины такого решения неизвестны.
Напомним, два здания 1977 года постройки (ДК и спортзал) находятся по адресу Рабиновича, 93. Предпринимателям предлагали купить их за 80,3 млн рублей.
Износ зданий составляет 94 %. На стенах и несущих перекрытиях подвала есть трещины, но техническое состояние несущих конструкций специалисты оценивают как удовлетворительное.
·Экономика/Бизнес

Предпринимателя не допустили к торгам по неизвестной пока причине.
Имущественный комплекс ДК им. Козицкого пытался выкупить сын бывшего министра экономики Омской области Александра Триппеля Алексей Триппель. Однако к торгам его не допустили. Причины такого решения неизвестны.
Напомним, два здания 1977 года постройки (ДК и спортзал) находятся по адресу Рабиновича, 93. Предпринимателям предлагали купить их за 80,3 млн рублей.
Износ зданий составляет 94 %. На стенах и несущих перекрытиях подвала есть трещины, но техническое состояние несущих конструкций специалисты оценивают как удовлетворительное.