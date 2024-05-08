Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Вместе с земельным участком за него просят больше 100 млн рублей.
Мэр Сергей Шелест подписал распоряжение об условиях продажи Дворца культуры имени Н. Г. Козицкого и расположенного рядом с ним спортзала (Рабиновича, 93). Здания площадью более 5,5 тыс. кв. м оценили в 80,376 млн рублей. Выкупная стоимость участка площадью около 8,56 тыс. кв. м превысила 20 млн рублей.
Торги пока не назначили. Этим займется департамент имущества. 
Ранее власти пытались найти концессионера, готового восстановить здания и сделать там спортивный объект. В реконструкцию требовалось вложить не менее 200 млн.
·Экономика/Бизнес

Вместе с земельным участком за него просят больше 100 млн рублей.
Мэр Сергей Шелест подписал распоряжение об условиях продажи Дворца культуры имени Н. Г. Козицкого и расположенного рядом с ним спортзала (Рабиновича, 93). Здания площадью более 5,5 тыс. кв. м оценили в 80,376 млн рублей. Выкупная стоимость участка площадью около 8,56 тыс. кв. м превысила 20 млн рублей.
Торги пока не назначили. Этим займется департамент имущества. 
Ранее власти пытались найти концессионера, готового восстановить здания и сделать там спортивный объект. В реконструкцию требовалось вложить не менее 200 млн.