Ведомственные дворцы культуры, стройкой которых занимались крупные омские предприятия, до сих пор служат омичам.

Накануне стало известно, что ДК имени Козицкого, обретя хозяина, готовится стать флагманом для digital-поколения. Здание в три этажа с большим концертным залом любимо поколением 50-60-летних, здесь выступали первые омские рок-панк-группы. Сходить в «Козу» на убойный дискач в те времена было делом чести.

Козицкий, пожалуй, последний из ведомственных дворцов, судьба которого оставалась неустроенной. Дожили до наших дней не все ДК и кинотеатры, не все они сохранили свои первоначальные функции. Счастливчиком можно назвать ДК «Юность», теперь в его стенах располагается драматический театр «Галерка». Принадлежало здание производственному объединению «Полет».

Дворец культуры «Юбилейный», который построили омские речники, благополучно занял Пятый театр.

В бывшем ДК «Молодежный» ныне располагается Театр куклы, актера и маски «Арлекин». В ДК «Строитель» уже долгие годы работает Театр «Студия Любови Ермолаевой».

Государственный центр народного творчества занял стены ДК имени А. Малунцева.

Дворец культуры «Рубин» бывшего завода № 51 прошел тяжелый путь, в буквальном смысле восстав из руин и сохранив функции многопрофильного учреждения культуры.

ДК «Текстильщик» Омского ордена «Знак Почета» производственного хлопчатобумажного объединения «Восток» преобразовали во Дворец культуры и семейного творчества «Светоч».

ДК железнодорожников имени Лобкова, построенный в 1928 году, назван в честь Залмана Лобкова – провозгласившего советскую власть в Омске. Сейчас это Центр творческого развития и гуманитарного образования.

Нынешний велотрек на улице Вавилова – бывший ДК «Металлист». Его фундамент заложили еще в 1927 году. Облик бывшего дворца культуры угадывается и в современном спорткомплексе.

В октябре 1956 года открылся Дворец культуры моторостроительного завода имени П. И. Баранова.

Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом дружбы)», или Омский Дом дружбы, создано по постановлению главы администрации (губернатора) Омской области (от 29 августа 1996 года № 420-п «О приобретении в областную собственность культурно-спортивного комплекса «Комсомольский», принадлежащий ОАО «СМТ № 5».

Советские кинотеатры Омска в российский период прошли путь от барахолок до казино, возродились позже, но не все. Так, нынешняя «Галактика» – это кинотеатр «Родина». В уникальном двухзальном «Спутнике» теперь Дом кино. В «Кристалле» уже больше бизнеса, чем кинематографа. «Первомайский» после глобальной реконструкции и длительного ввода в эксплуатацию все-таки открылся и работает. Возможно, не так популярен, как раньше, но живет и здравствует «Маяковский». А вот «Сатурн», первый широкоформатный кинотеатр в городе, построенный в 1969 году в Амурском поселке, уже история. Недавно его полностью снесли.