Омск-Информ
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·Общество

Теперь ему выбирают имя.
Сотрудники Большереченского зоопарка в Омской области выяснили пол детеныша яка, который родился летом. Отмеченный молнией на лбу малыш оказался мальчиком.
– В стаде домашних яков, кроме папы, теперь еще один самец. Это действительно удивительная новость с учетом того, что два предыдущих приплода были девочками! – отметили в зоопарке.
Омичи могут предложить имя для яка до 22 ноября. Победителю обещают возможность бесплатно побывать на новогоднем представлении зоопарка.
·Общество

Теперь ему выбирают имя.
Сотрудники Большереченского зоопарка в Омской области выяснили пол детеныша яка, который родился летом. Отмеченный молнией на лбу малыш оказался мальчиком.
– В стаде домашних яков, кроме папы, теперь еще один самец. Это действительно удивительная новость с учетом того, что два предыдущих приплода были девочками! – отметили в зоопарке.
Омичи могут предложить имя для яка до 22 ноября. Победителю обещают возможность бесплатно побывать на новогоднем представлении зоопарка.