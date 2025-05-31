Статус нужен для сохранения объектов культурного наследия в их исторической среде.

Село Ингалы Большереченского района, основанное в 1610 году, хотят включить в перечень исторических поселений регионального значения. Соответствующий проект разработали в областном министерстве культуры.

Как отмечается в документе, статус исторического поселения необходим для сохранения объектов культурного наследия в их исторической среде. Среди них указаны лавка С. Ж. Кожевникова, магазин В. И. Чередова, бывший дом купца А. М. Быкова, а также несколько жилых домов, именуемых «ценными градоформирующими объектами». Все здания располагаются по улице Советской.

Самым известным уроженцем села Ингалы является бывший губернатор Омской области Виктор Назаров. Он возглавлял регион с 2012 по 2017 год.