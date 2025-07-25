Запрет на строительство и изменения сохранит облик села.

Власти официально признали село Ингалы в Большереченском районе историческим поселением и утвердили перечень объектов его охраны. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

В соответствии с документом под охраной находятся здания и сооружения, построенные в конце XIX – начале XX века. Среди них – лавка С. Ж. Кожевникова и магазин В. И. Чередова на улице Советской, признанные памятниками культурного наследия. Кроме того, к охраняемым относятся значимые для исторического облика села частные дома XX века: № 64, 66, 68а, 71, 76, 85, 99, 100, 112 и 120.

На территории исторического поселения запрещается размещать промышленные и складские объекты, взрывоопасные сооружения, а также вносить изменения в существующий ландшафт и уровень грунтовых вод. Кроме того, запрещена прокладка наземных, воздушных и высоковольтных линий электропередачи, установка рекламных вывесок, антенн, а также кондиционеров на зданиях.

Село Ингалы считается малой родиной бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова, родившегося здесь в 1962 году.

Напомним, в конце мая село хотели включить в перечень исторических поселений регионального значения. Соответствующий проект был подготовлен министерством культуры Омской области.