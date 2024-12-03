Омск-Информ
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·Общество

Жителей просят не беспокоиться из-за предстоящих работ.

В Большереченском районе на севере Омской области готовятся испытания магистрального газопровода. Работы будут проводиться в течение двух недель и сопровождаться тревожными звуками.

– В связи с проведением испытания магистрального газопровода в районе ГРС возможны посторонние свисты, шумы, звуки. Работа будет выполняться в течение двух недель. Прошу жителей не беспокоиться по данному поводу, – обратился к жителям глава Большереченского района Василий Майстепанов.

Сейчас ведется работа по дальнейшей газификации севера области. В ближайшие годы голубое топливо должно прийти в Тарский, Знаменский и Тевризский районы.

·Общество

Жителей просят не беспокоиться из-за предстоящих работ.

В Большереченском районе на севере Омской области готовятся испытания магистрального газопровода. Работы будут проводиться в течение двух недель и сопровождаться тревожными звуками.

– В связи с проведением испытания магистрального газопровода в районе ГРС возможны посторонние свисты, шумы, звуки. Работа будет выполняться в течение двух недель. Прошу жителей не беспокоиться по данному поводу, – обратился к жителям глава Большереченского района Василий Майстепанов.

Сейчас ведется работа по дальнейшей газификации севера области. В ближайшие годы голубое топливо должно прийти в Тарский, Знаменский и Тевризский районы.