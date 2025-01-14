Она выходит на прогулку в разное время, которое в зоопарке не могут предсказать.

Белая медведица Думка из Большереченского зоопарка прячется от посетителей в своей берлоге. По словам сотрудников зоопарка, с ней все в порядке, это ее индивидуальная особенность.

– У каждого животного есть индивидуальные особенности, и наш северный мишка очень любит провести время в своей крытой берлоге, что, собственно, затрудняет возможность Вам ее увидеть. Думка выходит на прогулку в абсолютно разные промежутки времени, поэтому мы не всегда можем заблаговременно оповестить об этом посетителей, – отметили в зоопарке.

Напомним, белая медведица Думка приехала в Большереченский зоопарк в ноябре из Москвы. В декабре ей исполнилось 20 лет.