Омск-Информ
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·Общество

Сотрудники не спешат называть малыша Гарри Поттером, потому что он может оказаться девочкой.
В Большереченском зоопарке родился як. Малыш имеет черную кудрявую шерсть с белым пятном, похожим на молнию, на лбу.
– Мы не можем назвать его именем знаменитого мальчика, «который выжил» только потому, что еще не знаем пол. Но молния во лбу – это определенно особенная метка, – сообщили в зоопарке.
Ранее сообщалось, что в Большереченском зоопарке появился северный олень по имени Буран с ветвистыми рогами.
·Общество

Сотрудники не спешат называть малыша Гарри Поттером, потому что он может оказаться девочкой.
В Большереченском зоопарке родился як. Малыш имеет черную кудрявую шерсть с белым пятном, похожим на молнию, на лбу.
– Мы не можем назвать его именем знаменитого мальчика, «который выжил» только потому, что еще не знаем пол. Но молния во лбу – это определенно особенная метка, – сообщили в зоопарке.
Ранее сообщалось, что в Большереченском зоопарке появился северный олень по имени Буран с ветвистыми рогами.