Омск-Информ
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·Общество

У животного огромные ветвистые рога.

В Большереченском зоопарке появился северный олень по имени Буран. Откуда привезли нового питомца, неизвестно. Животное обладает одним неоспоримым достоинством – ветвистыми рогами.

– Обратите внимание на шикарные рога. В молодом возрасте у оленей рога напоминают спички, они практически не разветвлены. Но с возрастом начинают приобретать вид настоящих ветвей: количество отростков и сама масса рогов значительно увеличивается, – уточнили в Большереченском зоопарке.

У северных оленей рога имеют самцы и самки. Пальцы ног у этих животных снабжены уплощенными копытами, которые могут легко раздвигаться и облегчать передвижение по труднодоступным локациям.

·Общество

У животного огромные ветвистые рога.

В Большереченском зоопарке появился северный олень по имени Буран. Откуда привезли нового питомца, неизвестно. Животное обладает одним неоспоримым достоинством – ветвистыми рогами.

– Обратите внимание на шикарные рога. В молодом возрасте у оленей рога напоминают спички, они практически не разветвлены. Но с возрастом начинают приобретать вид настоящих ветвей: количество отростков и сама масса рогов значительно увеличивается, – уточнили в Большереченском зоопарке.

У северных оленей рога имеют самцы и самки. Пальцы ног у этих животных снабжены уплощенными копытами, которые могут легко раздвигаться и облегчать передвижение по труднодоступным локациям.