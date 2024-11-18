Омск-Информ
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·Происшествия

Второй раз в этом году пострадал павильон «КДЦ Кристалл».
Накануне вандалы снова повредили теплую остановку «КДЦ Кристалл». Как сообщают в соцсетях горожане, группа молодых людей разбила стеклянную дверь ТОКа. Собственник ТОКов, «Капитал-Строй», уже устранил повреждения.
Отметим, что этот павильон разбивали и в августе. От рук вандалов страдают и другие теплые остановки.
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·Происшествия

Второй раз в этом году пострадал павильон «КДЦ Кристалл».
Накануне вандалы снова повредили теплую остановку «КДЦ Кристалл». Как сообщают в соцсетях горожане, группа молодых людей разбила стеклянную дверь ТОКа. Собственник ТОКов, «Капитал-Строй», уже устранил повреждения.
Отметим, что этот павильон разбивали и в августе. От рук вандалов страдают и другие теплые остановки.
1543