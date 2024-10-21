В последние дни вандалы активизировались и начали бить стекла в остановках.

В Омске теплые остановки снова стали жертвами вандалов. Вчера и сегодня в соцсетях появляется информация о неадекватном поведении омичей.

По совам очевидцев, на улице Лизы Чайкиной на остановке «Дворец школьников» разбили стекло. А до этого молодая пара, которая, предположительно, была нетрезвая, разбила стеклопакет входной двери в теплой остановке «Первомайского рынка».

На вандалов написали заявление в полицию. Добавим, что также сообщается о похожей участи остановки «Лицкевича», где тоже постарались вандалы.