Омск-Информ
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·Происшествия

Дмитрий Мельников оказался компаньоном также ушедшего из жизни бизнесмена и депутата Виталия Путинцева.

Стали известны подробности вчерашней аварии на трассе Тюмень – Омск, в народе именуемой «трассой смерти». Как ранее сообщалось, 52-летний водитель УАЗа погиб, вылетев на встречку и поочередно врезавшись в два большегруза. От легковушки осталась лишь груда искореженного железа. 

Как сообщают «Коммерческие вести», им оказался известный омский предприниматель Дмитрий Мельников. Вместе с ушедшим из жизни в прошлом году первым вице-спикером горсовета Виталием Путинцевым они являлись учредителями мусорной компании «Чистый город» и фирмы «Веселые колобки», занимавшейся прокатом аттракционов в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

Редакция «Омск-информа» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Мельникова.

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·Происшествия

Дмитрий Мельников оказался компаньоном также ушедшего из жизни бизнесмена и депутата Виталия Путинцева.

Стали известны подробности вчерашней аварии на трассе Тюмень – Омск, в народе именуемой «трассой смерти». Как ранее сообщалось, 52-летний водитель УАЗа погиб, вылетев на встречку и поочередно врезавшись в два большегруза. От легковушки осталась лишь груда искореженного железа. 

Как сообщают «Коммерческие вести», им оказался известный омский предприниматель Дмитрий Мельников. Вместе с ушедшим из жизни в прошлом году первым вице-спикером горсовета Виталием Путинцевым они являлись учредителями мусорной компании «Чистый город» и фирмы «Веселые колобки», занимавшейся прокатом аттракционов в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

Редакция «Омск-информа» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Мельникова.

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