Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Спасателям пришлось извлекать пострадавшего в аварии из покореженного автомобиля и смывать топливо с дороги во избежание пожара.

Сегодня, 17 ноября, около шести часов вечера на 564-м км федеральной трассы Тюмень – Омск в Любинском районе произошло ДТП с участием двух фур и легкового автомобиля.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в результате инцидента один человек погиб, двое были травмированы. Одного из них пришлось вытаскивать из поврежденного автомобиля. Также спасатели смывали топливо с дороги во избежание пожара.

·Происшествия

Спасателям пришлось извлекать пострадавшего в аварии из покореженного автомобиля и смывать топливо с дороги во избежание пожара.

Сегодня, 17 ноября, около шести часов вечера на 564-м км федеральной трассы Тюмень – Омск в Любинском районе произошло ДТП с участием двух фур и легкового автомобиля.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в результате инцидента один человек погиб, двое были травмированы. Одного из них пришлось вытаскивать из поврежденного автомобиля. Также спасатели смывали топливо с дороги во избежание пожара.