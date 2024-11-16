Омск-Информ
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·Общество

В Минздраве назвали самые распространенные причины этого.
По данным Минздрава на 1 ноября, в этом году в Омской области умерло 47 младенцев. Как сообщает «НГС55», число младенческих смертей в этом году меньше, чем за такой же период прошлого года.
Основных причин три. Чаще всего к смерти младенцев приводят отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде. На втором месте врожденные пороки развития, на третьем – заболевания нервной системы.
Ранее сообщалось, что с января по август в регионе умерло 38 детей в возрасте до года. То есть еще 9 случаев произошли за сентябрь и октябрь.
1942
·Общество

В Минздраве назвали самые распространенные причины этого.
По данным Минздрава на 1 ноября, в этом году в Омской области умерло 47 младенцев. Как сообщает «НГС55», число младенческих смертей в этом году меньше, чем за такой же период прошлого года.
Основных причин три. Чаще всего к смерти младенцев приводят отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде. На втором месте врожденные пороки развития, на третьем – заболевания нервной системы.
Ранее сообщалось, что с января по август в регионе умерло 38 детей в возрасте до года. То есть еще 9 случаев произошли за сентябрь и октябрь.
1942