Омск-Информ
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·Общество

Что стало этому причиной, не сообщается.
По данным Омскстата, из 16,1 тыс. человек, умерших в Омской области в январе – августе этого года, 38 оказались младенцами. Малышам было меньше года от роду. Причины этих смертей статистики не сообщают.
Для сравнения, в 2023 году за этот же период умер 51 младенец.
Отметим, что за те же 8 месяцев в регионе родилось 9916 детей. То есть умерло из них примерно 0,4 %.
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·Общество

Что стало этому причиной, не сообщается.
По данным Омскстата, из 16,1 тыс. человек, умерших в Омской области в январе – августе этого года, 38 оказались младенцами. Малышам было меньше года от роду. Причины этих смертей статистики не сообщают.
Для сравнения, в 2023 году за этот же период умер 51 младенец.
Отметим, что за те же 8 месяцев в регионе родилось 9916 детей. То есть умерло из них примерно 0,4 %.
1028