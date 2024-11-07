Что стало этому причиной, не сообщается.

По данным Омскстата, из 16,1 тыс. человек, умерших в Омской области в январе – августе этого года, 38 оказались младенцами. Малышам было меньше года от роду. Причины этих смертей статистики не сообщают.

Для сравнения, в 2023 году за этот же период умер 51 младенец.

Отметим, что за те же 8 месяцев в регионе родилось 9916 детей. То есть умерло из них примерно 0,4 %.