Суд отправил обвиняемых в СИЗО, на них завели уголовное дело.

В Омске суд отправил под арест двух мужчин, которые обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел ночью 14 ноября 2024 года.

По предварительным данным, трое мужчин остались в производственном цеху после работы и стали выпивать. Во время застолья двое рабочих избили знакомого на камеру, которая транслировала происходящее в интернет.

Когда мужчина потерял сознание, его облили кипятком. Пострадавшему причинили тяжкие телесные повреждения. Полицейские вычислили злоумышленников благодаря видео, и выехали на место преступления. Вскоре подозреваемых задержали, они полностью признали свою вину.

На рабочих завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Прокуратура взяла на контроль расследование дела и установление всех обстоятельств преступления.

Фото: прокуратура Омской области