Поводом для нападения стала пьяная ссора.

Двое рабочих пилорамы в Центральном округе Омска причинили тяжелые травмы своему коллеге. Как сообщили в полиции, все трое остались после смены в цеху и выпивали. Они поссорились, и 26-летний и 33-летний мужчины избили 35-летнего. Когда пострадавший потерял сознание, обидчики продолжили его бить и вдобавок облили кипятком.

Видео с избиением омичи транслировали в интернет, благодаря чему полицейские быстро узнали о случившемся. Они установили, откуда велась съемка, и выехали на место преступления. Там они обнаружили пострадавшего в бессознательном состоянии. Мужчине вызвали скорую, которая госпитализировала его. Одного из нападавших обнаружили рядом. Второй уже ушел домой, где позже его и задержали.

– У них возник конфликт, у Витали с Ваней, и они начали драться. Они долго очень дрались. Виталя каждый раз, чтобы привести его в чувства, бил. Потом начал кипяток на него лить. На ягодицы. Я снимал на видео, – рассказывает самый молодой из участников конфликта.

На допросе он отметил, что тоже пару раз ударил коллегу ногой, но не знает зачем. Парень заявил, что раскаивается в этом.

– Ссора, потом драка. Он стал бросаться, по лицу бить. Я неконфликтный, просто так бы не стал с ним ругаться, – отметил второй.

Он выразил готовность извиниться перед пострадавшим.