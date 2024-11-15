Региональный СК ищет виновника инцидента.

Следственный комитет России по Омской области отреагировал на ситуацию с попаднием подростка в яму с кипятком. Ведомство завело уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По информации следствия, вчера, 14 ноября, в Омске на улице 10 лет Октября 17-летний подросток наступил в яму с горячей водой, которая образовалась из-за прорыва трубопровода. Мальчик получил ожог ступни, ему потребовалась помощь врачей.

Следователь осмотрел место происшествия, приступил к изъятию документации, допросам и другим следственным действиям. Эти действия позволят не только установить причины и обстоятельства происшествия, но и выяснить, кто из ответственных лиц занимался обслуживанием указанного участка трубопровода.

Фото: Следственный комитет РФ по Омской области