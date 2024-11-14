Мальчик был доставлен в больницу с ожогами. В инциденте разбираются правоохранители.

Следственный комитет и прокуратура разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего у дома № 193 по улице 10 лет Октября. Из-за аварии на трубопроводе обвалился грунт, и в образовавшуюся яму с горячей водой провалился 17-летний подросток. Ребенок получил ожоги ног, ему понадобилась помощь врачей.

Представители следствия намерены выяснить обстоятельства и причины произошедшего, а также установить ответственных лиц. В свою очередь прокуратура даст оценку соблюдения органами местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также будет рассмотрен вопрос об обращении в суд в интересах мальчика о компенсации морального вреда.

Фото: из архива