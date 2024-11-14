Из-за того что на улице Вавилова повсеместно установлены знаки «Главная дорога», водители буквально летают по дороге.

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры подробно обсуждалась установка новых светофорных объектов и дорожных знаков. Депутат Юрий Иванищев обратил внимание на опасный перекресток 17-я Северная – Вавилова. В марте там был сбит подросток, а ранее произошло ДТП с участием автобуса, в котором находилось 40 пассажиров.

Как пояснил депутат, из-за опасности этого участка дороги там установили искусственную неровность. Это уменьшило количество аварий, но к радикальному решению проблемы не привело. Иванищев предложил установить дополнительные знаки по направлению в сторону Омского велотрека (расположен по адресу: улица Вавилова, 45).

– Нужны дополнительные знаки на Вавилова в сторону велотрека. Везде главная дорога, водители летают по улице, – сказал парламентарий.

Ему посоветовали заняться этим вопросом в частном порядке и написать обращение в департамент транспорта. Специалисты ведомства оценят необходимость установки дополнительных знаков.