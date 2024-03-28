Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в частном секторе Центрального округа.
Сегодня около 08:50 в частном секторе Омска на улице Вавилова 37-летний водитель автомобиля Honda сбил 16-летнего мальчика. По предварительным данным, подросток переходил дорогу в неположенном месте. Мальчику понадобилась медицинская помощь.
– Мы призываем родителей как можно чаще беседовать с детьми о необходимости быть внимательными вблизи проезжей части и при ее переходе, недопустимости нарушений правил дорожного движения и возможных плачевных последствиях. Берегите себя и своих близких! – сообщили в полиции.
В причинах и обстоятельствах аварии продолжают разбираться полицейские.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в частном секторе Центрального округа.
Сегодня около 08:50 в частном секторе Омска на улице Вавилова 37-летний водитель автомобиля Honda сбил 16-летнего мальчика. По предварительным данным, подросток переходил дорогу в неположенном месте. Мальчику понадобилась медицинская помощь.
– Мы призываем родителей как можно чаще беседовать с детьми о необходимости быть внимательными вблизи проезжей части и при ее переходе, недопустимости нарушений правил дорожного движения и возможных плачевных последствиях. Берегите себя и своих близких! – сообщили в полиции.
В причинах и обстоятельствах аварии продолжают разбираться полицейские.