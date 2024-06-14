Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Парень, которого сбили, умер до приезда скорой помощи. А водитель уехал. Сейчас его ищут.

В Саргатском районе на 71 км трассы Омск – Тара сегодня в первом часу ночи сбили пешехода.

Предположительно, ДТП совершил водитель темного автомобиля ВАЗ-2112. После этого машина уехала, а 25-летний парень умер до приезда скорой помощи.

– В настоящее время полицейскими проводятся разыскные мероприятия по установлению личности водителя, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Очевидцев происшествия просят сообщить любую информацию по телефонам: 79-35-04, 79-31-90 или 102.

·Происшествия

Парень, которого сбили, умер до приезда скорой помощи. А водитель уехал. Сейчас его ищут.

В Саргатском районе на 71 км трассы Омск – Тара сегодня в первом часу ночи сбили пешехода.

Предположительно, ДТП совершил водитель темного автомобиля ВАЗ-2112. После этого машина уехала, а 25-летний парень умер до приезда скорой помощи.

– В настоящее время полицейскими проводятся разыскные мероприятия по установлению личности водителя, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Очевидцев происшествия просят сообщить любую информацию по телефонам: 79-35-04, 79-31-90 или 102.