Омск-Информ
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·Общество

Пешеходы совершили нарушений почти в 8 раз больше, чем водители.

Омская Госавтоинспекция провела рейд по пешеходам, которые нарушают правила дорожного движения. Во время мероприятия автоинспекторы зафиксировали 70 нарушений. Большая часть из них – 62 – были связаны с пешеходами, которые перебегали через дорогу и активно нарушали ПДД.

Еще восемь нарушений совершили водители. Они не предоставили пешеходам преимущество во время движения. Нарушителей не стали жестко наказывать. И водителям, и пешеходам раздали листовки о соблюдении ПДД.

·Общество

Пешеходы совершили нарушений почти в 8 раз больше, чем водители.

Омская Госавтоинспекция провела рейд по пешеходам, которые нарушают правила дорожного движения. Во время мероприятия автоинспекторы зафиксировали 70 нарушений. Большая часть из них – 62 – были связаны с пешеходами, которые перебегали через дорогу и активно нарушали ПДД.

Еще восемь нарушений совершили водители. Они не предоставили пешеходам преимущество во время движения. Нарушителей не стали жестко наказывать. И водителям, и пешеходам раздали листовки о соблюдении ПДД.