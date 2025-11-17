В России перепишут Правила дорожного движения

Новые правила собираются внедрять уже через четыре года.

Новые Правила дорожного движения (ПДД) власти России планируют принять к 1 марта 2029 года. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

Нынешние Правила дорожного движения действуют еще с 1994 года. С тех пор в них десятки раз вносили изменения. Последние поправки были в июле 2025 года и касались заменителей детских кресел.

Отметим, что еще 14 ноября президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию повышения безопасности дорожного движения. Она рассчитана до 2036 года.