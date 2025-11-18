Омск-Информ
Гаджеты не помогли омичке сдать экзамен на знание ПДД

В ГАИ уличили будущую автоледи в недобросовестной сдаче экзамена.

Во время экзамена на знание Правил дорожного движения для получения водительского удостоверения была отстранена 33-летняя омичка, она попыталась воспользоваться вспомогательной технической аппаратурой.

– Полицейские обратили внимание на экзаменуемую, которая вела себя странно: постоянно поправляла волосы рядом с ухом, убирала руку под парту. Поведение женщины дало основания полагать, что она пытается воспользоваться сторонней помощью. В итоге омичка призналась в содеянном и выдала смарт-часы с микронаушником, – сообщают в пресс-службе.

 Гаджеты она приобрела за 90 000 рублей, сдавать экзамен самостоятельно она не стала, материал ею не был изучен. Сейчас в отделе полиции № 10 УМВД России по городу Омску проводится процессуальная проверка.

