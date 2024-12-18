Водителя объявили в розыск и вскоре нашли.

Сегодня, 18 декабря, в Таврическом районе Омской области произошло смертельное ДТП. Авария произошла около 19:10.

По предварительной информации, 45-летний водитель КамАЗа с прицепом ехал по трассе Таврическое – Луговое – Тихвинка – Новоуральский. В районе 20 км он сбил пешехода, который шел по обочине в попутном направлении.

В результате ДТП 43-летний пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Виновник аварии скрылся с места ДТП.

Полиция объявила водителя в розыск и вскоре нашла его. Задержанного доставили в полицию. Проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: УМВД России по Омской области