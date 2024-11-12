Он заплатит 637 тыс. рублей за то, что не успел завершить работы к концу лета.

Прокуратура нашла нарушения в работе компании «ДАНСтрой». Подрядчик не выполнил условия муниципального контракта.

По данным прокуратуры, в апреле «Шербакульская ЦРБ» заключила с компанией контракт на капитальный ремонт поликлиники. На это выделили 18,4 млн рублей. Работы должны были завершиться к 31 августа, но к этой дате готовность составляла 31 %.

В июне прокурор предостерег подрядчика о нарушении сроков. В сентябре прокуратура внесла директору компании представление. Его также привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действие (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ) и оштрафовали на 637 тыс. рублей.

Теперь ремонт контролирует прокуратура.