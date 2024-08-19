Омск-Информ
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·Общество

Ее уже начали готовить к Дню знаний.
В Омске хоть и с опозданием, но завершили капитальный ремонт школы № 3. Результаты работы компании «Данстрой» оценил мэр Сергей Шелест.
– Подрядчик с задачей справился. Без преувеличения: ученики и родители не узнают прежнюю школу. Новые интерьеры, мебель, оснащение, сам внешний вид здания – изменилось все, – сообщил мэр.
Благодаря руководителю компании-подрядчика Владимиру Толмачеву на территории образовательного учреждения появилось новое спортивное ядро. Генеральный директор «Омского научно-исследовательского института приборостроения» Владимир Березовский проспонсировал установку антивандального ограждения по периметру школы и фонарей.
Педагоги уже готовят кабинеты к 1 сентября.
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·Общество

Ее уже начали готовить к Дню знаний.
В Омске хоть и с опозданием, но завершили капитальный ремонт школы № 3. Результаты работы компании «Данстрой» оценил мэр Сергей Шелест.
– Подрядчик с задачей справился. Без преувеличения: ученики и родители не узнают прежнюю школу. Новые интерьеры, мебель, оснащение, сам внешний вид здания – изменилось все, – сообщил мэр.
Благодаря руководителю компании-подрядчика Владимиру Толмачеву на территории образовательного учреждения появилось новое спортивное ядро. Генеральный директор «Омского научно-исследовательского института приборостроения» Владимир Березовский проспонсировал установку антивандального ограждения по периметру школы и фонарей.
Педагоги уже готовят кабинеты к 1 сентября.
1058